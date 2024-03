La La Chips, ritirati da mercato lotti di cracker per rischio chimico

I prodotti in questione includono tre varianti: Fish Sweet Chili, Fish Vinegar e Fish Cracker Classic, disponibili in confezioni da 50 o 100 grammi. A chi li ha acquistati il dicastero raccomanda di non consumarli e di restituirli all'esercizio dove sono stati comprati

Il Ministero della Salute ha emesso un comunicato ufficiale riguardante il ritiro dal mercato di alcuni lotti di patatine in busta, evidenziando un possibile rischio chimico per i consumatori. Le patatine coinvolte appartengono al marchio La La Chips e includono tre varianti: Chips Lala Fish Sweet Chili, Chips Lala Fish Vinegar e Chips Lala Fish Cracker Classic, disponibili in confezioni da 50 o 100 grammi. Tutti i lotti di questi prodotti sono stati ritirati. Si raccomanda a chiunque abbia acquistato tali prodotti di non consumarli e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.