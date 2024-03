Il Gruppo Menarini, azienda farmaceutica dal 1886

Il Gruppo Menarin è una azienda farmaceutica italiana con più di 135 anni di storia. Fondata nel 1886 a Napoli con il nome di ‘Farmacia Internazionale’. Nel 1915 Menarini si trasferì a Firenze, dove ancora oggi si trova la sede principale. Il Gruppo Menarini è presente in 140 paesi nel mondo e, attraverso le proprie aziende, ha una presenza geografica dall’Europa all’Asia, dall’Africa e il Medio Oriente, fino ad arrivare in Centro America e gli Stati Uniti dove, grazie alla recente acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica all’epoca quotata al Nasdaq, il Gruppo ha segnato il proprio ingresso nel mercato oncologico americano.

Il Gruppo

Con oltre 17.000 dipendenti, ogni anno più di 500 milioni di confezioni di farmaci vengono prodotte nei 18 stabilimenti produttivi del Gruppo, che comprendono anche uno stabilimento biotecnologico per la produzione di anticorpi monoclonali. I farmaci vengono distribuiti nei 6 continenti per trattare le principali patologie nelle aree terapeutiche della: cardiologia, oncologia, pneumologia, infiammazione e gastroenterologia.

Le aree terapeutiche principali

Nei suoi 9 centri di Ricerca e Sviluppo (New York, Filadelfia, Barcellona, Berlino, Firenze, Pisa, Roma, Bologna, Singapore) Menarini si focalizza principalmente sulle aree terapeutiche che presentano alcune patologie irrisolte, tra cui l’oncologia e gli anti-infettivi (Anti Microbial Resistance).

Gli investimenti

Il Gruppo ha investito anche nella diagnostica per sviluppare strumenti in grado di effettuare diagnosi di elevata velocità e precisione in diversi campi come chimica clinica, diabete, immunologia, ematologia, istologia e POCT (Point of Care Testing). Inoltre, Menarini sta sviluppando tecnologie avanzate per l’analisi di cellule tumorali rare con una precisione a livello della singola cellula. Il fatturato consolidato nel 2023 è di 4.375 milioni di euro. Nello specifico: nel farmaceutico del 96%, nella diagnostica 3%, internazionale 79% e in italia 21%, altro 1% Il numero di dipendenti nel 2023 è di 17.800. Nel 1964 la percentuale di laureati e tecnici era del 10% poi è salita nel 1990 al 72% e ora nel 2023 è al 91%.

L'impegno nel sociale

Importante per il gruppo l'impegno nel sociale attraverso diversi progetti: rete di pediatri, basket in carrozzina, foresta menarini 15mila alberi pianteti nel mondo, Insieme alla croce rossa aiuti alle popolazioni in emergenza, donazioni di farmaci, una casa per chi ha bisogno, accanto ai bambini in difficoltà.