Mozzarella Lidl ritirata dal commercio per rischio microbiologico

L'avviso è stato pubblicato ieri nalla sezione dedicata del sito del ministero della Salute che ha fornito i dettagli del lotto in questione. I rischi sono legati alle date di scadenza errate presenti sulle confezioni della mozzarella. Per precauzione coloro che si trovano in possesso del prodotto sono invitati a non consumarlo

Rischio microbiologico per un lotto di mozzarella venduto nei banconi del supermercato Lidl: il prodotto è stato ritirato in seguito al richiamo pubblicato ieri dal ministero della Salute . Il motivo indicato sull’avviso di richiamo riguarda l’indicazione errata della data di scadenza in quanto sul prodotto sono presenti le date 15/03/2023 e 15/03/2025 al posto del corretto anno 2024.

L’avviso ai consumatori

La mozzarella interessata è della marca Merivio ed è venduta in confezioni da 125 g. Il numero di lotto è LN4050C. Il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore è IT 03 144 E. Nello specifico, il lotto è stato prodotto per Lidl da Granarolo Spa, nella sede dello stabilimento di Usmate Velate (Monza Brianza). Per precauzione, i consumatori in possesso dello specifico prodotto sono invitati a non consumarlo.