Camerun, avviata la prima campagna di vaccinazione contro la malaria

Il vaccino, chiamato RTS,S, è stato inserito nei servizi nazionali di immunizzazione di routine del Paese e sarà distribuito nei 42 distretti sanitari in strutture pubbliche e private. La campagna è rivolta ai bambini con almeno sei mesi. Altri nove Paesi africani sono pronti a far partire il programma già da quest’anno

Il Camerun ha avviato la prima campagna di vaccinazione contro la malaria inserendo il vaccino RTS,S nei servizi nazionali di immunizzazione di routine a partire dal 22 gennaio 2024. È il primo Paese al mondo a farlo se si esclude il progetto pilota condotto in Ghana, Kenya e Malawi. L’iniziativa fa parte del programma per aumentare la copertura vaccinale contro la malattia nelle aree ad alto rischio dell’Africa.

La campagna vaccinale contro la malaria

Il vaccino viene distribuito in 42 distretti sanitari nelle 10 regioni del Paese in strutture sanitarie pubbliche e private. L'avvio è avvenuto dopo che, lo scorso novembre, il Camerun ha ricevuto 331.200 vaccini ed è stata definita la consegna di ulteriori dosi nelle prossime settimane. Il programma si rivolge “a tutti i bambini che hanno compito sei mesi entro il 31 dicembre 2023”, ha spiegato il dottor Shalom Ndoula, segretario permanente del Programma di immunizzazione in Camerun”. Le autorità sanitarie nazionali sono state supportate nell'avvio della campagna vaccinale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e da altri partner tra cui GAVI, Vaccine Alliance, UNICEF, Africa Center for Disease Control and Prevention e Clinton Health Access Initiative.

Oltre al Camerun, anche il Benin, il Burkina Faso e la Liberia hanno già ricevuto il vaccino e stanno finalizzando i piani di distribuzione. In tutto sono nove i Paesi africani pronti a lanciare la campagna vaccinale contro la malaria già da quest’anno.