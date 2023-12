Individuato virus sconosciuto che provoca malattia simile alla malaria

Un virus mai visto prima è stato riscontrato in un 20enne che, in Perù, si è presentato in ospedale con febbre, brividi e dolori articolari, mostrando i sintomi di una malattia descritta come simile alla malaria e alla febbre di dengue. Lo riporta il Daily Mail. Secondo gli esperti, che hanno individuato il nuovo patogeno analizzando un campione di sangue del paziente, si tratta di un virus che probabilmente è già in circolazione nelle foreste del Perù centrale.