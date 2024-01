Influenza H1N1, Bassetti: "Picco vicino, bisognava vaccinarsi prima"

Una stagione influenzale particolarmente difficile quella che sta attraversando l’Italia. Lo conferma anche Matteo Bassetti, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un’intervista a Fanpage: “Non c'è niente di nuovo e preoccupante rispetto agli altri anni, salvo il fatto che ora ci troviamo alle prese con una stagione influenzale particolarmente pesante, non per la gravità ma per la quantità dei casi. E il picco deve probabilmente ancora arrivare, complice la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia". (LA SITUAZIONE COVID)