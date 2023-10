Giornata mondiale della salute mentale, 5 consigli per migliorarla

Ogni anno il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale (Wfmh) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si stima che 4 milioni di persone in Italia soffrano di disturbi psichici e secondo una ricerca di GoodHabitz, piattaforma internazionale per la formazione aziendale, in Italia un lavoratore su due lotta in silenzio contro i problemi di salute mentale: il 70% della forza lavoro nel Paese è alle prese con stress e burnout e il 13% dichiara di averli sperimentati in modo (molto) forte. A questo si aggiunge - fra gli altri - l’allarme lanciato dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic) secondo cui un over 35 su 10, complice lo stress, è iperteso prima dei 50 anni e quindi più a rischio di avere un infarto o un ictus prima dei 50 anni. Il benessere fisico non può prescindere dalla salute mentale, come afferma anche l’Organizzazione mondiale della sanità che definisce la salute “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità”. Ecco cinque consigli per tutelare e migliorare il proprio benessere mentale secondo gli esperti del progetto La Finestra sulla Mente del Stantagostino.