Vaccini Covid efficaci contro la variante Eris: l'annuncio dell'Ema

La direttrice dell' Ema Emer Cooke, nel corso di una conferenza stampa relativa alla circolazione delle patologie respiratorie, ha dichiarato come: "Eris è una delle forme virali che stiamo osservando e sono lieta di annunciare che gli ultimi vaccini approvati proteggono anche contro le varianti in circolazione, inclusa Eris". Cooke ha poi ammonito: "La pandemia è superata ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi". ( SPECIALE COVID )

"Nuove varianti non causano malattia più grave"



"Per ora non vi è assolutamente alcuna indicazione che l'infezione con le nuove varianti di Covid possa causare malattie più gravi o rendere i vaccini meno efficaci contro la malattia grave rispetto alle varianti precedentemente circolate", ha aggiunto Andrea Ammon, direttrice dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nella stessa conferenza stampa. "È importante riservare un'attenzione particolare al Covid-19 nelle fasce d'età più avanzate. Vediamo che 9 su 16 Paesi che riportano i conteggi dei casi divisi per età hanno visto aumentare i numeri negli over 80, e 12 su 16 hanno osservato una crescita nelle persone dai 65 anni in su. I decessi Covid in termini assoluti rimangono bassi rispetto ai livelli riportati in precedenza durante la pandemia, tuttavia 4 su 12 Paesi con dati specifici hanno segnalato di recente dei piccoli aumenti nei morti fra gli over 65", ha concluso Ammon.