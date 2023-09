Covid, l'Ema ha dato il via libera al nuovo vaccino Moderna

L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione dell'evoluzione del vaccino Spikevax di Moderna per fronteggiare la variante di OmicronXBB.1.5. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per i farmaci precisando che il nuovo vaccino potrà essere utilizzato per prevenire gli effetti dell'infezione da Covid-19 negli adulti e nei bambini di età superiore ai 6 anni.

Moderna: “Vaccino bivalente Covid-influenza entro il 2025”

Intanto oggi Moderna ha annunciato che entro il 2025 potrebbe essere disponibile un unico vaccino contro Covid-19 e influenza stagionale. "La nostra piattaforma a mRNA sta funzionando", ha detto il Ceo dell'azienda, Stéphane Bancel. Nel campo delle malattie respiratorie, oltre ai vaccini contro il Covid sono in dirittura di arrivo quelli contro l'influenza stagionale e contro il virus respiratorio sinciziale. Entrambi hanno ottenuto buoni risultati nelle sperimentazioni cliniche di fase III e per il secondo è già stata avviata la procedura di autorizzazione sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Sono inoltre in corso studi per le formulazioni combinate di questi vaccini: influenza con Covid-19 o con virus respiratorio sinciziale. "L'azienda intende rendere disponibile il vaccino combinato già nel 2025 e prevede di aggiornare regolarmente le combinazioni", si legge nella nota in cui l'azienda fa il punto sui propri progressi nel campo dei vaccini a mRNA. Moderna è inoltre al lavoro sullo sviluppo di altri vaccini per malattie infettive (tra cui l'Hiv), di vaccini terapeutici contro il cancro, da usare da soli o in associazione con farmaci immunoterapici già in commercio, e di prodotti contro malattie rare. L'azienda prevede di lanciare 15 nuovi prodotti nei prossimi cinque anni.