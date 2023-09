Muore a 2 anni per un’infezione: cos’è la Seu e come si trasmette

Cos'è la Seu e come si trasmette

La Seu come detto colpisce prevalentemente i bambini sotto i 5 anni di età, causando coaguli di sangue (trombi) in tutto il corpo, che impediscono l'apporto di sangue agli organi vitali. Nella maggior parte dei casi, ovvero intorno all'85%, la Seu può arrivare a seguito di un'infezione intestinale causata da ceppi di Escherichia coli. Per questo l'infezione è trasmettibile soprattutto per via alimentare, in particolare tramite latticini o frutti di bosco, oppure venendo a contatto con animali ruminanti infetti. Alcune forme tuttavia non sono infettive, ma si tratta di mutazioni genetiche che possono colpire i componenti di una famiglia. I sintomi sono riconducibili a vomito, diarrea, spesso accompagnate da sangue, oltre a sonnolenza, debolezza e blocco delle urine.