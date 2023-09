Embrioidi, cosa sono i "sosia" degli embrioni sviluppati in Israele

Un "sosia" dell'embrione umano, un cosiddetto embrioide, è stato ottenuto in Israele dai ricercatori dell'Istituto Scientifico Weizmann di Rehovot . Lo studio, pubblicato su Nature, si aggiunge ai tanti risultati simili ottenuti negli ultimi tempi in questo campo, con l'obiettivo di fare luce su questa primissima fase della vita umana, di cui si sa ancora poco.

Cosa sono gli embrioidi

L’embrioide, che imita la struttura 3D dell'embrione umano tra i 7 ed i 14 giorni, è stato ottenuto a partire da cellule staminali non modificate dal punto di vista genetico, senza il ricorso a ovuli o spermatozoi. "Gli embrioidi - spiega all'ANSA Paolo Vezzoni, dirigente di ricerca all'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Cnr - non sono veri embrioni, non hanno alcuna possibilità di svilupparsi neanche se impiantati nell'utero". "Vanno quindi considerati – continua l’esperto - come degli importanti strumenti che permettono di studiare le primissime fasi dello sviluppo, in particolare il primo mese, ancora poco indagato".