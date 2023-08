Colera a Lecce, Iss non conferma contagio uomo ricoverato al Fazzi

I risultati delle analisi effettuate dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità, effettuate su campione isolato da emocoltura su un peziente ricoverato nei giorni scorsi, hanno evidenziato che il ceppo batterico in esame non appartiene ai sierotipi di Vibrio cholerae

Cessato allarme colera in Puglia. Le analisi effettuate dal Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss) su un campione isolato da un paziente ricoverato presso il presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, hanno infatti "evidenziato che il ceppo batterico in esame non appartiene ai sierotipi di Vibrio cholerae responsabili di colera". L'Iss ha precidato che "il ceppo analizzato nei laboratori dell'Istituto, pur appartenendo alla specie Vibrio cholerae, è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri, ma normalmente non causa sintomi".