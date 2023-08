Allattamento al seno, cosa c'è da sapere e i consigli degli esperti

Madre e bambino sono naturalmente "programmati" per essere in grado di portare avanti l'allattamento al seno ma spesso le donne possono aver bisogno di aiuto e sostegno soprattutto nei primi tempi dopo il parto. Ecco alcuni consigli utili

Come funziona l'allattamento

Madre e bambino sono naturalmente "programmati" per essere in grado di portare avanti l'allattamento al seno. Quest'ultimo è per alcuni aspetti assolutamente istintivo. Se si lascia un bimbo appena nato sul ventre materno infatti si potrà osservare come lentamente riesca a spingersi verso il seno e inizi a succhiare. Altri aspetti sono invece appresi e culturali. Se la mamma ha avuto modo di osservare altre madri allattare o ha avuto precedenti esperienze di allattamento, le verrà naturale applicarle. Non sempre però le donne hanno avuto questa opportunità e possono aver bisogno di aiuto e sostegno soprattutto nei primi tempi dopo il parto. È molto utile il contatto con i professionisti sanitari dei servizi territoriali, come i consulenti familiari, le ostetriche e i pediatri di famiglia, oltre che con altre coppie che allattano i propri bambini.

La posizione del bambino

Allattare non è difficile, ma nei primi giorni la mamma può aver bisogno di sapere cosa fare o di farsi aiutare. Per prima cosa è importante trovare una posizione comoda. La corretta posizione del bambino durante l’allattamento gli consentirà di poppare bene e di ricevere abbastanza latte. Inoltre, aiuterà a evitare dolori ai capezzoli. Il bambino può essere tenuto in molti modi durante l'allattamento. Per aiutarlo a poppare bene il volto deve essere di fronte al seno con testa, spalle e corpo allineati, il naso o il labbro superiore devono essere di fronte al capezzolo, il bambino deve poter raggiungere facilmente il seno senza bisogno di allungarsi o girarsi. È anche utile avvicinare il piccolo verso il seno e non il contrario.