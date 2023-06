Sanità, Roberta Villa a Sky TG24: agire su organizzazione e burocrazia

La divulgatrice ha parlato delle risorse del Pnrr affermando che "sicuramente la quota di Pnrr assegnata alla sanità ha fatto impressione a tutti, ci si aspettava di più. Però il problema in questo momento non è tanto questo perché il Pnrr non può essere utilizzato per pagare le spese correnti e pagare il personale, serve per cambiamenti strutturali"

Villa ha parlato delle risorse del Pnrr affermando che "sicuramente la quota di Pnrr assegnata alla sanità ha fatto impressione a tutti, ci si aspettava di più. Però il problema in questo momento non è tanto questo perché il Pnrr non può essere utilizzato per pagare le spese correnti e pagare il personale, serve per cambiamenti strutturali". Ma su cosa si può intervenire allora per migliorare la sanità. "Se dovessi pensare una cosa su cui intervenire subito io agirei sull'organizzazione - ha detto la giornalista -. I medici non ce la fanno più. Bisogna togliergli il carico burocratico, un aspetto che scoraggia anche i giovani da fare i medici di famiglia. Tutto il lavoro burocratico lo dovrebbe fare il personale amministrativo". Secondo Villa "diciamo sempre che abbiamo pochi medici, in realtà rispetto alla media europea non ne abbiamo neanche così pochi ma abbiamo un numero ridicolo di infermieri. Abbiamo bisogno di molti più infermieri.