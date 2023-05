Svizzera, paralizzato da 11 anni torna a camminare grazie. VIDEO

Lo studio

Una nuova frontiera nel recupero delle funzioni neurologiche, finora applicata a un soggetto, che potrebbe potrebbe cambiare l'approccio alla riabilitazione. Un primo “grande” passo nell'affrontare la lesione del midollo spinale che - spiegano gli studiosi - comporta un'interruzione delle vie di comunicazione proprio tra cervello e midollo spinale. Detto questo, l'obiettivo del team non era quello di permettere al paziende di muoversi, ma era che lui potesse farlo in maniera naturale. L'uso di sensori di movimento, non nuovo e spesso limitato e limitante, si basa proprio sulla stimolazione elettrica di regioni del midollo spinale per consentire la posizione eretta e la deambulazione. In questo lavoro i ricercatori hanno ristabilito la connessione tra il midollo spinale e il cervello, migliorando i tempi e l'ampiezza del potenziale di attività muscolare. L'interfaccia cervello-colonna vertebrale (BSI) è stata in grado di calibrarsi in pochi minuti e garantire una stabilità per oltre un anno, anche in assenza di supervisione da parte degli scienziati.