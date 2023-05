Vita da single, la ricetta per stare bene con sé stessi

Stare bene con sé stessi, amarsi, accettarsi. È la ricetta per chi è uscito da una relazione e vuole ritrovare l’armonia con i propri desideri e le proprie aspettative. Secondo una ricerca di Meetic, infatti, molti single hanno dichiarato di aver chiuso una relazione per concentrarsi sul proprio benessere psichico

“Stare bene con sé stessi è, prima di tutto, un processo consapevole che si fonda su un atto di volontà”. Parola della dottoressa Marzia Benvenuti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale esperta nelle relazioni. Essere in armonia con i propri desideri e aspettative, insomma, è la chiave per relazionarsi in modo appagante al prossimo e per comunicare chiaramente ciò che si vuole. Tanto più che, come rileva una ricerca di Meetic condotta sui single italiani, il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver chiuso una relazione per concentrarsi proprio sul proprio benessere psichico.

Imparare a conoscersi, ma come?

Per la dottoressa Benvenuti, è fondamentale “imparare a conoscersi senza pregiudizi, dedicandosi all’ascolto delle proprie emozioni e alla creazione di una vita in linea con i propri obiettivi, scopi e predisposizioni, senza aver paura di non piacere o di cambiare strada se questa smettesse di essere coerente con i valori che reputiamo importanti”. Facile a dirsi? “Per riuscire a farlo- spiega sempre la psicologa, “è necessario mettere i nostri bisogni al centro della nostra vita, anche quando si è in coppia, dando priorità alle cose che ci fanno stare bene senza perdersi all’interno della relazione. La strada verso l’equilibrio è fatta di scelte quotidiane, come quella di trovare del tempo per stare da soli, assaporando i momenti solitari, o di mettersi davvero in relazione con il prossimo attraverso una comunicazione onesta e vulnerabile.”

Gli strumenti a disposizione

Negli anni sono molti gli strumenti che si sono moltiplicati per assistere le persone nella scoperta della loro interiorità. Dai social media agli articoli online, passando per love coach e sedute psicoterapeutiche, sono sempre di più i single che cercano forme di aiuto per imparare a conoscersi meglio: secondo la rilevazione condotta da Meetic il 16% degli intervistati ha già consultato uno psicologo o uno psicoterapeuta, mentre 1 single su 4 ricerca informazioni sull’argomento in autonomia, attraverso contenuti presenti su internet. Il 15% segue account che parlano di sviluppo personale sui social media, e il 5% ha consultato life coach.