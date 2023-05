Covid, stop note stampa settimanali di Iss e ministero della salute

Cosa cambia

Per quanto riguarda il ministero, non saranno più inviate la nota stampa relativa al bollettino settimanale e la comunicazione con i dati/video del monitoraggio settimanale della Cabina di regia che già sostituivano il bollettino quotidiano da novembre. Sitazione analoga per l'Iss che il venerdì mattina dava conto dei dati relativi a incidenza e Rt. Il bollettino settimanale con gli indicatori previsti dalla circolare sarà però reso disponibile sul sito dell'Iss sempre il venerdì alle 14 nella sezione /sorveglianze/monitoraggio settimanale. Da oggi termina anche la diffusione delle slide settimanali sul monitoraggio.