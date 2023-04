Giornata mondiale della salute, Oms affronta tema disuguaglianze

"Health For All", ovvero salute per tutti, è il tema dell'edizione del 2023. Lo slogan sintetizza l'impegno dell'organizzazione affinché chiunque possa "ricevere i servizi sanitari essenziali in un mondo prospero e sostenibile"

"Health For All", ovvero salute per tutti, è il tema della Giornata Mondiale della Salute del 2023. Lo slogan sintetizza l'impegno dell'Oms affinché chiunque possa "ricevere i servizi sanitari essenziali in un mondo prospero e sostenibile". Un obiettivo ancora lontano, come segnala la stessa organizzazione sottolineando che tre persone su dieci nel mondo non sono in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali e quasi due miliardi di persone affrontano, per curarsi, una spesa catastrofica, "che porta spesso alla povertà intere famiglie, con disuguaglianze significative che colpiscono soprattutto coloro che si trovano nei contesti più vulnerabili". Inoltre, "la pandemia Covid-19, le crisi umanitarie e climatiche, uniti a problemi economici e guerre, hanno rallentato il percorso".