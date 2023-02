Ritirati lotti di mandorle sgusciate per possibile rischio aflatossine

In via precauzionale il Ministero della Salute ha ritirato diversi lotti di mandorle sgusciate a marchio Dattilo, Movida Catering e I&D Srl (tutti prodotti dall’azienda I&D Srl di Frattamaggiore, Napoli), per il possibile rischio di contaminazione da aflatossine, sostanze (potenzialmente tossiche) prodotte da alcuni funghi che possono svilupparsi durante la coltivazione, il raccolto e l’immagazzinamento di cereali come riso e granturco (il mais è la coltivazione più a rischio) e frutta a guscio, arachidi, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao.

Cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus (Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus), un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene. Per questo l’esposizione del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta. Fra i tipi di aflatossine finora individuati, solo cinque sono considerati importanti per la loro diffusione e tossicità: B1, B2, G1, G2 e M1. Come detto, il fegato è il bersaglio principale. L'aflatossina M1 è il più importante tra i prodotti di trasformazione metabolica dell’aflatossina B1, cioè quando si rende una sostanza assunta dall’organismo meglio assimilabile.