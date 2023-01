Torino, primo trapianto al ginocchio da donatore vivo

L'operazione, già effettuata in Australia e in Spagna, è stata guidata dal dottor Mario Formagnana dell'ospedale pinerolese e dal dottor Simone Perelli dell'Icatme, Istituto catalano di traumatologia dello sport di Barcellona, con il coordinamento del dottor Sergio Ronco, direttore dell'Ortopedia della struttura del Torinese.

Intervento in parallelo

approfondimento

L'operazione di Pinerolo ha previsto l'utilizzo contemporaneo di due sale operatorie attigue, con le équipe che hanno lavorato contemporaneamente sul donatore e sul ricevente. Nell'una sono stati prelevati i tendini del ginocchio del padre, mentre nell'altra questi ultimi sono stati utilizzati per ricostruire il legamento del figlio.

Fino ad oggi in Italia i trapianti dei legamenti del ginocchio erano sempre stati eseguiti o con tendini autologhi, cioè appartenenti allo stesso paziente, oppure prelevati da donatori deceduti e distribuiti dalle banche dei tessuti. Quest'ultima tecnica in particolare, produce ottimi risultati negli adulti, mentre nei pazienti pediatrici o ancora in fase di sviluppo presenta un tasso di fallimento alto.

"Nei pazienti pediatrici però - ha commentato Formagnana - spesso i tendini sono troppo piccoli. Per il nostro, 14 anni, ancora in fase di crescita, l'intervento andava eseguito con tecnica pediatrica, ma il ragazzo mostrava caratteristiche antropometriche tali da prevedere che un autotrapianto di tendini sarebbe stato, per dimensioni, insufficiente. Per questo abbiamo deciso di utilizzare i tendini del padre".

Stando ai primi riscontri dei medici, l'intervento sembrerebbe perfettamente riuscito, con il donatore che è ormai completamente guarito senza alcun esito o conseguenza e il ragazzo che sta bene e cammina senza stampelle, come in un normale decorso post operatorio per interventi di questo tipo.