Madame e Giorgi, le dichiarazioni della dottoressa sui falsi vaccini

"L’ho fatto per tutelare la loro salute", perché spesso erano pazienti "con patologie e allergie" per i quali la vaccinazione anti- Covid poteva essere controindicata. Così si sarebbe giustificata davanti agli inquirenti della Procura di Vicenza la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, medico di base con studio a Vicenza, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, al centro dell 'inchiesta sui falsi vaccini anti-Covid , in cui sono coinvolte anche due vip: la cantante vicentina Madame, 20 anni, e l’atleta marchigiana Camila Giorgi, 30 anni, una delle più forti tenniste italiane, entrambe indagate per falso ideologico. Lo riporta un articolo del Corriere del Veneto, secondo cui la dottoressa, ascoltata per 5 volte dalla Procura di Vicenza in questi mesi, dopo l’arresto di febbraio, avrebbe ammesso di aver falsamente attestato la vaccinazione anti-covid in decine di pazienti giustificandosi col fatto di voler preservare la loro salute.

Le dichiarazioni della dottoressa



Nello specifico, la dottoressa avrebbe riferito di ager agito in questo modo per proteggere i pazienti dalle possibili controindicazioni del vaccino anti-Covid. E per quelle finte vaccinazioni che consentivano di ottenere il Green pass, lo scorso anno si sarebbero rivolte a lei centinaia di persone, anche da fuori Regione.

Tecioiu era stata arrestata a fine febbraio assieme al marito Andrea Giacoppo, e al collega nefrologo Erich Goepel Volker, 64enne, di Malo per un giro di false vaccinazioni anti-Covid. Entrambi i dottori, nel frattempo sono tornati in libertà e, in attesa dell’eventuale processo, hanno ottenuto dall’Usl la possibilità di tornare a esercitare. Le giustificazioni rese di fronte al sostituto procuratore Gianni Pipeschi, riporta ancora il Corriere del Veneto, sono coincise con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa dottoressa all’emittente locale Tva Vicenza, in cui Tecioiu avrebbe ammesso le inoculazioni false "somministrate solo però a dei colleghi miei, e infermieri, che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino… Erano disperati". Secondo la dottoressa si sarebbe trattato "sì e no di trecento vaccini".



Gli indagati vip



Gli investigatori, dopo aver acquisito dall’Usl l’elenco dei pazienti immunizzati dalla dottoressa, hanno incrociato i dati con le dichiarazioni rese durante gli interrogatori. Operazione che ha portato all'apertura di un nuovo filone investigativo che per ora, riporta ancora la fonte, vede indagate quindici persone per falso ideologico. Tra loro ci sono medici, infermieri e promotori farmaceutici, ma anche la cantante vicentina Madame (la 57enne era già il suo medico di base) e Camila Giorgi, vincitrice del Canada Open 2021 e attuale numero uno del tennis femminile azzurro, oltre ai suoi familiari (due fratelli, la madre e il padre). "Tutti hanno ricevuto l’avviso di garanzia in vista della richiesta, avanzata dalla procura di Vicenza, di un incidente probatorio che si svolgerà nelle prossime settimane", conclude il Corriere del Veneto.