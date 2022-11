Lotta alle malattie infettive emergenti, nasce la Fondazione Inf-Act

Gli obiettivi



approfondimento

Le malattie infettive che preoccupano il mondo, dal Covid alla polio

Con la nascita della Fondazione prende il via un consorzio che, come spiegato in una nota, prevede "forti competenze trasversali in grado di affrontare il problema delle possibili epidemie adottando un approccio "One Health"".

La Fondazione si occuperà in particolare di cinque tematiche principali. Studierà i virus emergenti e riemergenti, ma anche gli insetti e altri vettori che veicolano agenti patogeni e le malattie ad essi correlate, oltre agli agenti patogeni resistenti agli antimicrobici e ai meccanismi di generazione e scambio di marcatori di farmacoresistenza. Ma non solo. La fondazione si occuperà anche dello studio di nuovi sistemi di sorveglianza integrata epidemiologica e microbiologica (umana-animale-ambientale), dell'identificazione di modelli per l’individuazione precoce di infezioni emergenti e della messa a punto di meccanismi di alert e modelli matematici predittivi. La sinergia operativa messa in campo dalla Fondazione sarà, inoltre, finalizzata a identificare nuovi bersagli per molecole ad attività antinfettiva, tramite anche la progettazione, sintesi e validazione di molecole con potenziale terapeutico con approcci in silico, in vitro, ex vivo e in modelli animali.