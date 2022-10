Covid, 18 casi a Wuhan: torna lockdown in uno dei distretti principali

A Wuhan sono stati registrati 18 nuovi casi di Covid-19 , che hanno spinto il governo locale a mettere in lockdown uno dei distretti centrali della città. Si tratta di una scelta in linea con la politica zero Covid adottata dalla Cina. Il distretto interessato dal lockdown è quello di Hanyang, dove vivono circa 900mila residenti che, secondo quanto riferito dalle autorità, dovranno restare in casa da oggi, mercoledì 26 ottobre, a sabato 29 ottobre. Anche tutti i negozi non essenziali sono stati chiusi, lasciando però aperte le farmacie e i supermercati.

L’impatto della politica zero Covid

approfondimento

Covid Cina, crescono i casi: lockdown mirati a Pechino

Alcune foto postate sui social media indicano che nel distretto di Hanyang, noto per essere una meta turistica, sono state erette delle barriere per impedire alle persone di andarsene fino al termine del lockdown. In altre parti del mondo 18 casi di Covid-19 sarebbero pochi, ma in Cina, alla luce della politica zero Covid adottata da oltre due anni, anche un numero così esiguo basta a far scattare delle precauzioni importanti. Per adottarla, le autorità ricorrono a mezzi come i lockdown, i test di massa e le restrizioni ai viaggi. Le critiche mosse a questo sistema, soprattutto dopo le fasi più critiche della pandemia, non hanno impedito al presidente Xi Jinping di difenderlo, sostenendo che è necessario per salvare delle vite. È però innegabile che tale politica stia causato parecchi problemi sociali ed economici.



La situazione a Wuhan e nel resto della Cina

Dopo essere stata una delle città più colpite dalla pandemia nei primi mesi del 2020, Wuhan ha vissuto un lungo periodo in cui nessun caso di coronavirus si è verificato al suo interno. Questa situazione ideale è però finita a giugno 2022, quando le autorità hanno disposto il lockdown del distretto di Jiangxia, che ospita quasi un milione di persone. A livello nazionale i casi di Covid-19 stanno tornando a salire: solo martedì 25 ottobre sono state segnalate 1230 nuove infezioni locali, il numero più alto delle ultime due settimane. Sono stati imposti dei lockdown a Dangton city e delle restrizioni importanti in un distretto di Guangzhou e nel centro della città.