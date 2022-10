Bologna, rimosso tumore cerebrale a bambina 6enne: asportato dal naso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Straordinario intervento chirurgico all'ospedale Bellaria di Bologna. A una bambina di 6 anni di Cesena è stato rimosso un tumore di 4,5 centimetri di diametro alla base del cranio, con una tecnica mininvasiva per via nasale. Il delicato intervento è stato eseguito da un'equipe multidisciplinare della Pituitary Unit dell'Istituto Scienze Neurologiche dell'Azienda Usl di Bologna. Come spiegato in una nota, ora la piccola sta bene e ha ripreso anche a correre.