Obesità, al via prima edizione Giornata della Chirurgia Bariatrica

Più di 40 centri hanno aderito all’iniziativa, in corso fino al 29 ottobre. In Italia la chirurgia dell'obesità è cresciuta del 300% in 10 anni, passando dai 7.645 interventi del 2012 agli oltre 25.000 stimati per il 2022.

In Italia la chirurgia dell' obesità è cresciuta del 300% in 10 anni, passando dai 7.645 interventi del 2012 agli oltre 25.000 stimati per il 2022. Crescita che rispecchia da un lato l'alta prevalenza della malattia, che riguarda un italiano su dieci, dall'altro i risultati ancora insufficienti delle terapie comportamentali e lo scarso ricorso alle terapie farmacologiche più moderne. Per diffondere la conoscenza sui rischi legati all' obesità e sulle potenzialità del trattamento chirurgico, e promuovere azioni volte a prevenire e curare la malattia, la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche (Sicob) e la sua Fondazione hanno lanciato la prima Giornata della Chirurgia Bariatrica , in corso in oltre 40 sedi nella settimana dal 23 al 29 ottobre.

Sicob: alta richiesta da parte della popolazione



Come spiegato dalla Sicob, malgrado gli sforzi per individuare i pazienti da sottoporre all'intervento chirurgico, in Italia c'è una richiesta molto elevata da parte della popolazione e un'impossibilità del sistema di rispondere alla domanda assistenziale. Problema che riguarda soprattutto le Regioni che hanno operato un taglio di posti letto e di risorse. Con la Bariatric Surgery Day (BSDay) "vogliamo diffondere la conoscenza della chirurgia dell'obesità nella popolazione generale, in particolare fra i portatori di obesità, sia coloro che si accingono all'intervento sia coloro che ne hanno beneficiato e sono alla prese con il percorso riabilitativo post-operatorio", ha riferito il presidente della Sicob, Marco Antonio Zappa.



Giornata della Chirurgia Bariatrica



"I protagonisti del BSD saranno i pazienti con le loro storie di sofferenza e di riscatto. Raccoglieremo le loro testimonianze e le renderemo pubbliche, affinché divengano elementi di stimolo per chi affronta questo percorso terapeutico", ha aggiunto Diego Foschi, presidente Fondazione Sicob.

La Giornata della Chirurgia Bariatrica è anche un’occasione per discutere dei problemi che le persone affette da obesità devono affrontare, attraverso incontri, dibattiti e riunioni in programma in tutta la Penisola.