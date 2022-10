Possibile presenza di micotossine: gallette di riso Carrefour ritirate

Salute e Benessere

Anche a tavola si rischiano infezioni. Il consumo di cibi o acqua contaminati da agenti patogeni come batteri, virus, tossine o parassiti può provocare le MTA, ovvero malattie trasmesse da alimenti. La via di introduzione nell’organismo è pertanto “alimentare” e la sintomatologia è prevalentemente gastrointestinale con febbre, vomito e diarrea, ma non solo, come nel caso della listeria o del botulino