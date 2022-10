Ia guida arti robotici: al via all'Università di Siena progetto Haria

"Haria" rientra nel programma Horizon



approfondimento

Il progetto, dal titolo “Human-robot sensorimotor augmentation - wearable sensorimotor interfaces and supernumerary robotic limbs for humans with upper-limb disabilities”, rientra nel programma Horizon coordinato dall’Ateneo, di cui è responsabile scientifico il professor Domenico Prattichizzo. E si è aggiudicato un finanziamento complessivo di 4,6 milioni di euro, con la vittoria del bando europeo Horizon 2021. L'Università di Siena coordinerà un consorzio interdisciplinare composto da sette enti di ricerca, tra cui l'Istituto Italiano di tecnologia di Genova, la Fondazione Santa Lucia di Roma e l'azienda tedesca Ottobock.



Il progetto



Nel corso del progetto, il team di ricerca studierà metodi in grado di consentire alle persone di percepire e controllare direttamente gli arti aggiuntivi sfruttando la ridondanza del sistema sensomotorio umano. "Le tecnologie aumentative consentono di vedere i robot non più come collaboratori ma come delle estensioni del proprio corpo", ha riferito il professor Domenico Prattichizzo responsabile scientifico del progetto. "In presenza di un arto ancora anatomicamente presente ma non più funzionale grazie a queste tecnologie robotiche recupereranno la loro funzionalità. Saranno artificiali ma percepiti come parti del proprio corpo", ha concluso.