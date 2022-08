Russia, presentato cane robot per uso militare

Il modello armato di RPG-26 è stato ideato per sparare e trasportare armi, oltre a potere essere usato per consegnare medicinali e passare tra le macerie in operazioni non belliche

In un video girato alla “Army-2022”, e ripreso sulla versione digitale de La Stampa, fiera delle armi in corso a Mosca, è stato presentato il cane robot M-81. Il modello armato di RPG-26 è stato ideato per sparare e trasportare armi, oltre a potere essere usato per consegnare medicinali e passare tra le macerie in operazioni non belliche. Il video è stato ripreso sui social come Twitter e ha riscosso non poche reazioni preoccupate da parte degli utenti del social network.