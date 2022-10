Spina bifida, intervento in utero con cerotto di staminali su tre bebè

3 bimbi con diagnosi di spina bifida, operati in utero, sono nati sani. È lo straordinario risultato ottenuto nell'ambito di un trial clinico in corso alla University of California Davis Health

Nuova frontiera contro la spina bifida, un difetto congenito che, se non trattato prima o subito dopo la nascita, può portare a gravi ritardi o anche paralisi delle gambe. Grazie a un cerotto fatto di cellule staminali, tre bambini con diagnosi di spina bifida, operati in utero, sono nati sani. È lo straordinario risultato ottenuto nell'ambito di un trial clinico (CuRe Trial: Cellular Therapy for In Utero Repair of Myelomeningocele) in corso alla University of California Davis Health. I tre bambini stanno bene, il loro decorso clinico sarà seguito per sei anni dalla nascita.