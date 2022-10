Tumori, una sonda potrebbe aiutare la chirurgia oncologica

Parola agli esperti

"Essendo particelle cariche gli elettroni di cui si compone la radiazione beta perdono velocemente energia a seguito delle interazioni con le altre particelle cariche in tutti i tessuti del corpo umano. Ciò determina l'impossibilità per gli elettroni di uscire dal paziente. Questa è la ragione che ci ha spinti a concepire uno strumento a cui i chirurghi avrebbero potuto far ricorso durante le operazioni, andandolo a posizionare sui tessuti da analizzare. Sebbene la procedura sia risultata efficace, difficoltà di somministrazione, costi e limitata diffusione dei farmaci beta-, ci hanno spinto a cercare soluzioni più accessibili", ha spiegato il professor Riccardo Faccini, preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali della Sapienza, tra gli inventori della tecnica. Per questo la scelta è infine ricaduta sulla radiazione beta+, usata per gli esami Pet. Sperimentazioni simili sono tuttora in corso, con un prototipo, allo Ieo di Milano per trattare i tumori Neuro-Endocrini del tratto gastro-intestinale (GEP-NET) e carcinomi prostatici, e all’Ospedale ‘Molinette di Torino’ per trattare invece tumori prostatici.