Scoperto un possibile legame tra la solitudine e il rischio di diabete

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Diabete e problemi di cuore, più rischi per i nottambuli. Lo studio

Per compiere lo studio, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Diabetologia, il team di ricerca ha studiato le cartelle cliniche di 24.024 soggetti, tutti senza diabete all'inizio del lavoro. Il grado di solitudine è stato stimato all’inizio dell’osservazione mediante questionari e scale di valutazione su solitudine, problemi di insonnia e depressione. Così i ricercatori sono riusciti a individuare i soggetti classificati come "sofferenti di solitudine", che all'inizio della ricerca rappresentavano il 13% del campione. Nei 24 anni successivi, 1.179 (il 4,9% del campione) persone si sono ammalate di diabete.



I risultati



Confrontando i dati dei partecipanti, il team di ricerca ha osservato che, a parità di tutti gli altri fattori in gioco, i soggetti che all'inizio dello studio si erano dichiarati "molto soli" avevano un rischio doppio di ammalarsi di diabete, rispetto a chi invece non aveva lamentato solitudine.

Come sottolineato dai ricercatori, al momento resta ignoto il meccanismo biologico alla base del legame emerso. Tuttavia, gli studiosi ipotizzano che la solitudine potrebbe causare uno stato di stress cronico che incrementa i livelli del cortisolo: un ormone noto per dare disfunzioni metaboliche, favorire alimentazione scorretta e resistenza all'insulina.