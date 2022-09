Covid, Rezza: "Leggera inversione di tendenza nel tasso di incidenza"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

"Questa settimana osserviamo una leggera inversione di tendenza nel tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, che risale al di sopra del 200 per 100mila abitanti. Per la precisone siamo a 215 casi per 100mila abitanti". Lo ha dichiarato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 in Italia. "Resta sostanzialmente stabile l'Rt intorno a 0,91, quindi sotto la soglia epidemica", ha aggiunto. Quanto alla situazione negli ospedali, Rezza ha spiegato che "il tasso di occupazione nei reparti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 5,3% e all'1,4%, quindi al di sotto della soglia critica". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)