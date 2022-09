Integratori alimentari: vendite in farmacia raddoppiate in 10 anni

Sono i dati emersi da un'indagine del Centro studi dell'associazione di produttori, Integratori & Salute, che evidenzia come il settore sia "resiliente e in salute", nonostante le sfide imposte dalla pandemia Covid-19

In Italia, il mercato degli integratori alimentari genera circa 4,1 miliardi di euro l'anno. E la farmacia, nonostante la concorrenza del web, resta il luogo preferito dai cittadini per acquistarli. Tant'è che negli ultimi 10 anni sono quasi raddoppiate le vendite di integratori alimentari in farmacia. Sono i dati emersi da un'indagine del Centro studi dell'associazione di produttori, Integratori & Salute, che evidenzia come il settore sia "resiliente e in salute", nonostante le sfide imposte dalla pandemia Covid-19.