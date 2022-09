Ue, presentata la strategia europea per l’assistenza

L’agenda, volta a migliorare i servizi in tutte le fasce d’età, definisce un’agenda per migliorare la situazione non solo di chi assiste, ma anche di chi riceve assistenza

Presentata dalla Commissione Europea la “Strategia europea per l’assistenza”, un programma volto a migliorare i servizi nell’Ue per tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli anziani . “La Strategia mira a garantire servizi di assistenza di qualità, accessibili e a costi contenuti, con migliori condizioni di lavoro, parità di genere ed equilibrio tra vita privata e vita lavorativa dei caregiver: contribuirà inoltre a far progredire l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi principali dell'Ue per il 2030 in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà”, ha sottolineato la Commissione.

Cosa dice l’agenda europea

La Strategia messa a punto definisce un’agenda per migliorare la situazione non solo di chi assiste, ma anche di chi riceve assistenza. Per questo è accompagnata da due Raccomandazioni per gli Stati membri sulla revisione degli obiettivi di Barcellona, basati su un’assistenza a prezzi accessibili, a lungo termine e di qualità, sulla cura della prima infanzia e sull’educazione. Secondo l’agenda, in Europa dovranno essere offerti asili nido, servizi e scuole per l’infanzia almeno al 50% dei bambini sotto i tre anni entro il 2030. Un obiettivo che Bruxelles ha visto al rialzo rispetto al 33% indicato tra gli obiettivi europei di Barcellona del 2002. Secondo la Commissione, dopo altri tre anni, la percentuale di bambini destinatari d’assistenza dovrebbe salire al 96%.



Gli operatori dell’assistenza

L’unione europea ha anche invitato gli Stati membri a elaborare piani nazionali per garantire migliori condizioni di lavoro, un maggior accesso a cure di qualità e ad aumentare l’occupazione lavorativa nel settore dell’assistenza e della cura - carente in particolare di uomini. “Il cambiamento demografico implica che gli europei vivono più a lungo, ma questo comporta anche un aumento della domanda di assistenza a lungo termine, accessibile e di qualità. All'altro capo del ciclo di vita, i genitori, per poter partecipare pienamente al mercato del lavoro, devono garantire un'assistenza adeguata ai loro figli, che hanno bisogno di cure per sviluppare le loro capacità e competenze cognitive, linguistiche e fisiche. Gli operatori dell'assistenza svolgono un ruolo essenziale nella nostra società, ma oggi il loro lavoro è spesso sottovalutato. La Strategia europea per l'assistenza, che presentiamo oggi, stabilisce come affrontare queste sfide in modo efficace ed efficiente: è tempo di occuparsi dell’assistenza”, ha sottolineato Dubravka Šuica, vicepresidente per la Democrazia e la Demografia.