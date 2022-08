Approvato nell’Ue un farmaco innovativo per la leucemia mieloide acuta

I benefici di asciminib

Si stima che ogni anno in Europa oltre 6.300 persone riceveranno una diagnosi di leucemia mieloide cronica. Nonostante molti pazienti traggano beneficio dalle terapie tirosin-chinasi disponibili, una percentuale significativa presenta intolleranza o resistenza a questi trattamenti. La Commissione europea ha approvato asciminib basandosi sui risultati dello studio registrativo di fase III nel quale questo inibitore Stamp ha quasi raddoppiato il tasso di risposta rispetto a bosutinib (25,5% rispetto al 13,2%) e ha mostrato un tasso di interruzioni dovute a reazioni avverse inferiore di oltre tre volte (5,8% rispetto a 21,1%), a 24 settimane. Le reazioni avverse più comuni sono state dolore muscolo-scheletrico, infezioni del tratto respiratorio superiore, trombocitopenia, stanchezza e nausea. Tali risultati sono stati confermati nel follow-up di 96 settimane e condivisi all’ultima conferenza annuale dell’American Society for Clinical Oncology (Asco).



Un approccio innovativo

Massimo Breccia, dirigente medico responsabile dell’Unità di Ematologia del Policlinico Umbero I di Roma, ha spiegato che “asciminib può contare su un meccanismo di azione innovativo: utilizza in modo specifico il sito miristoilico di ABL e si è dimostrato essere un inibitore selettivo della proteina chinasi, specifica della malattia, senza portare, nel lungo termine, a eventi di tossicità come quelli di natura cardiovascolare e gastrointestinale". Fausto Castagnetti, professore associato presso l’Università di Bologna, ha aggiunto che è importante sottolineare “la ridotta tossicità cardiovascolare, che rappresenta un aspetto molto interessante se si considera che i pazienti con leucemia mieloide cronica muoiono sempre più spesso per cause non correlate alla malattia stessa”. Infine, Valentino Confalone, country president di Novartis Italia, ha dichiarato che “forti di un percorso di crescita ultra ventennale in questa patologia, siamo entusiasti di poter migliorare ancora una volta lo standard di cura per tutti quei pazienti che ne potranno beneficiare”.