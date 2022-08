Un grammo di sale in meno al giorno per proteggere il cuore: lo studio

Lo ha riferito Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia, in apertura del congresso della Società Europea di Cardiologia, in corso a Barcellona, citando i risultati di un nuovo studio condotto in Cina dalla Queen Mary University of London

L'assunzione media giornaliera di sale nella popolazione italiana è quasi il doppio rispetto a quella raccomandata dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia: 9,5 grammi al giorno rispetto ai 5 grammi consigliati. "Ma basta anche un solo grammo di sale in meno al dì per trarre grandi benefici e salvaguardare la salute del cuore". Lo ha dichiarato Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (Sin), in occasione dell'apertura del congresso della Società Europea di Cardiologia, in corso a Barcellona, citando i risultati di un nuovo studio condotto in Cina dalla Queen Mary University of London.