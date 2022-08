Tumori: 4,5 milioni di decessi l'anno per fattori di rischio evitabili

Fumo, alcol e peso eccessivo le cause principali. Sono i dati emersi da un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista The Lancet

Nel mondo, nel 2019, si sono verificati 4,45 milioni di decessi per cancro dovuti a fattori di rischio evitabili, come fumo, alcol e peso eccessivo. Numero che rappresenta quasi la metà dei decessi per cancro registrati nello stesso anno. È uno dei dati emersi da un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista The Lancet. La ricerca ha visto la partecipazione attiva di oltre 1000 ricercatori in tutto il mondo nell'ambito della GBD 2019 Cancer Risk Factors Collaboration.