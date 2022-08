Farmaci orali, come la postura ne influenza l’assorbimento

Secondo uno studio pubblicato su Physics of Fluids, rivista scientifica peer-review che copre la fluidodinamica fondata dall'American Institute of Physics, la nostra postura influenzerebbe l’assorbimento dei famarci orali. La ricerca, sostenuta da un team della Johns Hopkins University, rivelerebbe inoltre che la posture inciderebbe anche sull’efficacia dei farmaci ingeriti nello stomaco.

C’è differenza tra stare seduti e stare in piedi?

approfondimento

Alzheimer, alcuni farmaci efficaci nel rallentarla: lo dice uno studio

Nelle varie simulazioni effettuate è emerso che tra le diverse posizioni assunte, quella laterale porterebbe ad uno svuotamento gastrico più rapido. Anche stare seduti o stare in piedi permetterebbe uno svuotamento, e quindi un assorbimento, più rapido dei farmaci assunti per via orale. Il modello adottato dai ricercatori ha quindi consentito di calcolare e confrontare la velocità di svuotamento, ed il rilascio dei principi attivi dei diversi farmaci, grazie ad una varietà di situazioni fisiologiche.

I dati di spesa farmaceutica in Italia

Secondo i dati di Federfarma relativi all’anno 2021, il SSN ha fatto registrare un calo della spesa farmaceutica dello -0,3% rispetto al 2020. Un dato frutto di diverse varianti, ma che ci dà una prospettiva sulla spesa italiana: nei 2021 le ricette sono state quasi 557 milioni, pari in media a 9,40 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni a carico del SSN segnano un ribasso, -4,2% rispetto al 2020, pari a un miliardo e 24 milioni. Ogni cittadino ha ritirato in farmacia, in media, 17,2 confezioni di medicinali a carico del SSN, al prezzo medio di 9,42 euro.