Covid, Fiaso: calo deciso dei ricoveri, -22% intensive in 7 giorni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

In Italia, nell'ultima settimana, sono diminuiti "in modo deciso" i ricoveri Covid, con un calo del 20% in area medica. Dato simile anche per le terapie intensive, che hanno registrato un calo del 22% rispetto alla settimana precedente e un indice di occupazione stabile al 4,4%. Lo hanno segnalato gli ultimi dati provenienti dagli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. "Il rallentamento delle infezioni da Sars-CoV-2 si sta ora riflettendo anche sui ricoveri che si riducono dopo la stabilità registrata la settimana scorsa e la crescita delle settimane antecedenti. Il calo riguarda anche le terapie intensive", ha sottolineato Fiaso. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)