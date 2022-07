Morbillo: creato sensore portatile che rileva virus nella saliva

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un biosensore portatile, piccolo come una moneta, in grado di rilevare il virus del morbillo nella saliva umana. È stato messo a punto da una collaborazione fra l’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Nano) ed Archa srl, con il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e Inta srl. Oltre a rappresentare un nuovo metodo per rilevare una delle malattie a trasmissione aerea più infettive, il dispositivo, descritto sulle pagine della rivista specializzata Advanced Functional Materials, si presta a essere utilizzato per test diagnosi precoci e in situazioni di emergenza, non solo per il morbillo, ma anche, in futuro, per altri tipi di virus.