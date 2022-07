L’Oms invita a favorire in modo più ampio l’accesso alla genomica

Nel suo nuovo rapporto , il Consiglio scientifico dell’Oms ha dichiarato che “non è giustificabile eticamente o scientificamente che i Paesi con meno risorse ottengano l’accesso alle tecnologie della genomica molto tempo dopo i Paesi ricchi”. Il documento invita a intervenire per cambiare questa situazione iniqua, soprattutto vista l’importanza della branca della scienza in questione. Lo studio del genoma, infatti, ha svolto un ruolo essenziale nella lotta al Covid.

L’impatto della pandemia sulla sorveglianza genomica

I dati disponibili indicano che la percentuale di Paesi in grado di condurre la sorveglianza genomica è aumentata dal 54% al 68% tra marzo 2021 e gennaio 2022, per via degli importanti investimenti effettuati durante la pandemia. Tuttavia, i Paesi a basso reddito stanno affrontando delle carenze di finanziamenti, infrastrutture di laboratorio, materiali e personale altamente qualificato e, sebbene i costi per la creazione e l’espansione delle tecnologie genomiche stiano diminuendo, occorre fare di più, spiega l’Oms.

Le raccomandazioni del Consiglio scientifico dell’Oms

Nel rapporto stilato dal Consiglio scientifico dell’Oms sono elencati alcuni strumenti per rendere le tecnologie genomiche più accessibili, tra cui la tariffazione a più livelli o la condivisione dei diritti di proprietà intellettuale per le versioni a basso costo. “La genomica può dare enormi contributi alla salute umana”, ha affermato Harold Vamus, attuale presidente del Consiglio scientifico dell’Oms, premio Nobel ed ex direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti.



L’invito rivolto all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)

Nel rapporto, inoltre, è contenuto la raccomandazione a governi, agenzie di finanziamento e organizzazioni scientifiche del mondo accademico e industriale di collaborare maggiormente in materia di genomica. Non manca neppure una richiesta rivolta direttamente all’Oms: creare un comitato di genomica per portare avanti le raccomandazioni e agire presso le organizzazioni commerciali per favorire l’accesso dei loro prodotti e tecnologie nei Paesi a basso e medio reddito.