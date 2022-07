Distrofia: defibrillatore sottocutaneo per due gemelli a Mantova

L'intervento



approfondimento

Terapia genica, a Bari intervento salva-vista su una bimba di 11 anni

I due pazienti, Fabio e Luca Toniolo, 35enni, in arrivo dalla provincia di Venezia, dopo un periodo di riabilitazione, potranno tornare a fare sport nella loro squadra di powerchair hockey, a Padova.

"La famiglia si è rivolta a noi, perché in questo ambito il Carlo Poma è oggi un punto di riferimento per le casistiche più complesse e delicate, per i malati più fragili", ha spiegato il direttore della Chirurgia Toracica Andrea Droghetti, che negli ultimi anni ha sviluppato a Mantova trattamenti chirurgici mini-invasivi ultraspecializzati per lo scompenso cardiaco e la prevenzione di morte improvvisa. Come spiegato in una nota dell'Asst di Mantova, ogni anno solo in Italia circa 50mila persone vengono colpite da arresto cardiaco improvviso: un'aritmia maligna che può avere esito letale se non si interviene con tempestività e che colpisce anche i giovani, spesso durante lo svolgimento di attività sportive.



Droghetti ha ideato una nuova tecnica di impianto



Droghetti è l'ideatore di una nuova tecnica di impianto, meno invasiva rispetto alla versione originaria, che sta facendo il giro del mondo, grazie all'impegno del medico nella stesura di articoli scientifici e nella formazione dei colleghi di altri centri.

I gemelli sono soddisfatti delle cure ricevute al Poma. “Abbiamo trovato grande professionalità, disponibilità e gentilezza durante tutto il percorso. Stiamo bene, miglioriamo di giorno in giorno. Ora trascorreremo una settimana in una clinica di Trento che tratta malattie neuromuscolari”, hanno dichiarato.