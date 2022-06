Diabete, fino ad 1 paziente su 3 è a rischio di ulcere del piede

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Il diabete può rischiare di far sviluppare ulcere del piede, la prima causa di amputazione non traumatica, in circa un paziente su tre (19-34% dei pazienti). Si tratta di uno tra i dati diffusi dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) e dalla Società Italiana di Diabetologia (SID), i cui esperti si riuniranno a Roma in occasione del secondo “Expert Meeting” italiano, in programma il 24 giugno.