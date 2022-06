Covid, Usa verso stop obbligo test negativo per l'ingresso nel Paese

Conferma portavoce Casa Bianca



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 10 giugno. LIVE

In un Tweet Kevin Munoz, vice portavoce della Casa Bianca, ha confermato quanto anticipato dai media statunitensi: "Gli Stati Uniti metteranno fine all'obbligo di test per il Covid-19 per i viaggiatori internazionali che arrivano via aerea nel Paese".

Usa: più casi dopo booster, persone si proteggono meno



Quanto all'andamento della pandemia negli Usa, gli ultimi dati mostrano che i casi di Covid nel Paese, nuovamente in crescita dalla primavera, stanno apparentemente colpendo più persone che hanno ricevuto una o due dosi booster dei vaccini anti-Covid rispetto a chi ha fatto solo le prime due dosi. Secondo gli esperti federali e scienziati, che stanno studiando il trend, il fenomeno potrebbe dipendere da diversi fattori, tra cui i comportamenti più a rischio tenuti dalle persone che hanno ricevuto il booster, come quello di smettere di usare le mascherine ed esporsi di più al contagio. Tuttavia, gli esperti ribadiscono che gli studi in corso confermano la protezione offerta dalle terze e quarte dosi contro la malattia grave ed i rischi di morte.