Diabete: al via il corso Fand per formare "diabetici guida"

"Diabetico Guida", realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia (Sid) e l'Associazione Medici Diabetologi (Amd), è articolato in 11 lezioni online su temi che spaziano dall'importanza dell'attività fisica e della corretta alimentazione, al controllo della glicemia, fino alla prevenzione delle complicanze. "Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand proporrà per le nuove Case di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", ha spiegato il presidente della Fand, Emilio Augusto Benini, sottolineando che si tratta di una figura importante "che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell'assistenza educazionale alla persona con diabete".



Terza edizione in autunno



"La formazione è un elemento importante - ha aggiunto la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia - e vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle Case di Comunità". La seconda edizione del corso conta 60 partecipanti, collegati da tutta Italia. Al termine delle lezioni, è previsto un test finale, tramite il quale docenti e figure professionali di ambito sanitario certificheranno la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato. La terza edizione del corso, rivolto a persone maggiorenni con diabete da almeno 5 anni o con un familiare con diabete, è in programma per il prossimo autunno. Dopo l'estate sul sito dell'Associazione italiana diabetici sarà pubblicato il programma e il bando di partecipazione.