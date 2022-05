Cina, a Shanghai paziente anziano mandato all'obitorio per errore

Prosegue a Shanghai il lockdown anti-Covid iniziato il 28 marzo e non ancora revocato sulla base della politica cinese di tolleranza zero. La rabbia dei cittadini della metropoli, che conta oltre 25 milioni di abitanti, si riversa sui social locali, come Weibo o WeChat, dove circolano poster che invitano a "ribellarsi" per esempio suonando le pentole dai balconi o abbattendo le barricate, mentre si moltiplicano i video con le richieste di aiuto. Tra gli ultimi videoclip postati sui social mandarini, uno in particolare, proveniente dall’ospedale per anziani Xinchangzheng, nel distretto di Putuo, mostra la gestione caotica della lotta al Covid nella metropoli finanziaria della Cina. Come riporta un articolo del Corriere della Sera, un paziente stava erroneamente per essere portato all’obitorio. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)