Avocado, 2 porzioni a settimana proteggono il cuore. Lo studio

Inserire due porzioni di avocado a settimana nella propria dieta protegge dal rischio cardiovascolare, riducendo la probabilità di eventi come l'ictus e l'infarto. Benefici ancor più rilevanti si otterrebbero sostituendo a grassi, come burro e margarina, i grassi dell'avocado. È quanto emerso da uno studio della Harvard University di Boston, il primo a dimostrare una correlazione tra il consumo di almeno due porzioni di avocado a settimana (una porzione in media è di 50 grammi pari a circa un quarto di frutto senza nocciolo) e il ridotto rischio di eventi come l'ictus e l'infarto.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Journal of the American Heart Association.