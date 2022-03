Sciopero dei medici 1 e 2 marzo: a rischio visite ed esami

Le organizzazioni sindacali mediche Smi e Simet hanno inoltre convocato una manifestazione a Roma il 2 marzo al ministero della Salute. "Con l'Ucraina nel cuore i medici confermano sciopero e manifestazione nazionale. Per solidarietà saranno esposti cartelli sulla pace per richiedere la fine del conflitto", hanno precisato in una nota

"Con l'Ucraina nel cuore i medici confermano sciopero e manifestazione nazionale. Per solidarietà saranno esposti cartelli sulla pace per richiedere la fine del conflitto", hanno precisato il Sindacato medici italiani e il Sindacato italiano medici del territorio in una nota congiunta, in cui sottolineano che si tratta di uno sciopero programmato da un mese "per permettere ai sindacati di tutelare i diritti oggi calpestati di tutta la categoria medica".



I motivi dello sciopero



I motivi alla base della mobilitazione, ha spiegato l'Intersindacale medica, "sono riassumibili nei carichi di lavoro insostenibili, nella mancanza di tutele, nella burocrazia abnorme e per il fatto che non sia riconosciuto, ancora, l'infortunio sul lavoro, mentre lo stanziamento per l'indennizzo alle famiglie dei colleghi deceduti per covid risulta essere un'elemosina". Per queste ragioni, alle 11.30 del 2 marzo, nel corso della manifestazione, verrà effettuato un minuto di silenzio per i colleghi medici deceduti a causa del loro impegno contro il Covid-19. "Scioperiamo perché rivendichiamo tutele concrete quali ferie, maternità, malattia; reclamiamo tutele certe in materie di sostegno ad handicap e sostituzioni per poter fruire del meritato riposo, nonché politiche serie sulle pari opportunità. In questa pandemia, che ha travolto il mondo, sono le donne medico che hanno pagato il prezzo più alto. Il diritto al lavoro si deve coniugare al diritto alla vita familiare e personale". Ed ancora: "Scioperiamo perché nel nostro Paese sono più di tre milioni i cittadini senza medico di famiglia. Le postazioni di guardia medica o vengono chiuse o accorpate per mancanza di personale. Le ambulanze del 118 sono senza medico a bordo. Vogliamo che i giovani medici siano attratti da questa professione, che oggi disertano al pari dei vecchi che si prepensionano. È ormai ineludibile l'istituzione di un corso di specializzazione in medicina generale. Vogliamo dire basta alla strisciante privatizzazione della medicina generale". "Il nostro sciopero è per salvare i medici e il Servizio Sanitario Pubblico. Chiediamo ai medici e ai cittadini di essere al nostro fianco", hanno concluso le organizzazioni sindacali Smi e Simet.