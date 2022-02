Cardiologi: "Rischio mortalità per infarto e ictus come 20 anni fa"

"La mortalità per infarto e ictus rischia di tornare ai livelli di 20 anni fa". È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic), in base ai numeri emersi da un'indagine condotta in 45 ospedali italiani tra novembre 2021 e gennaio 2022. La ricerca ha rivelato che durante l'ultima ondata di Covid-19, in molti ospedali l'assistenza cardiologica è stata ridotta all'osso. Nello specifico, tra novembre 2021 e gennaio 2022, il 68% delle strutture ha tagliato interventi e ricoveri, il 50% ha diminuito esami diagnostici e il 45% ha ridotto visite ambulatoriali. Inoltre, secondo gli esperti della Sic, il numero di cardiopatici è destinato ad aumentare, perché i guariti dal Covid hanno maggior probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)