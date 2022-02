Il "buon umore" fa bene al cuore e protegge dal diabete. Lo studio

Lo studio nel dettaglio



Per compiere lo studio, Pradeep Natarajan e i colleghi hanno studiato il Dna di 328.152 individui di origine Europea di età compresa tra 40 e 69 anni, le cui informazioni genetiche erano depositate nella Biobanca britannica. Utilizzando questi dati, hanno messo a punto uno strumento per misurare il rischio ereditario di malattie cardiovascolari e diabete. Hanno così scoperto che soffrire di episodi depressivi si associa a un maggior rischio di malattia delle coronarie, diabete e anche aritmie, indipendentemente da noti fattori di rischio che incidono sia sulla salute del corpo sia sull'umore, come dieta scorretta, fumo e sedentarietà. Per quanti resti un mistero il modo in cui l'umore depresso incide sulla salute del cuore, "i risultati di questo studio potrebbero avere implicazioni per il miglioramento della salute cardiometabolica individuale e a livello di popolazione", hanno sottolineato i ricercatori sulle pagine della rivista specializzata.